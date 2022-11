Marracash, Noi, loro, gli altri deluxe: uscita e dettagli

Marracash, Noi, loro, gli altri: la versione deluxe dell’album del rapper della Barona, con all’interno l’inedito Importante.

Un anno fa Marracash rivoluzionava ancora una volta la musica hip hop italiana con un album destinato a rimanere per sempre nella storia, Noi, loro, gli altri. A distanza di dodici mesi, è in arrivo la versione deluxe dello storico album dell’artista. Un’uscita che arriva in tempo per Natale, e che sarà arricchita da una nuova canzone inedita e da molte versioni live dei brani presentati nel corso del suo Persone tour 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Marracash: la versione deluxe di Noi, loro, gli altri

Album pluripremiato, capace di mettere d’accordo gli addetti ai lavori, il pubblico di fedelissimi di Marra, quelli che lo hanno seguito sempre a una certa distanza e anche la critica specializzata, Noi, loro, gli altri arriva in versione deluxe con tanto di nuovi contenuti inediti.

Marracash

La data di uscita è il 9 dicembre 2022. All’interno del disco troverà spazio un brano inedito, Importante, nuovo singolo per questa fine del 2022, e poi ancora alcune versioni speciali dei brani registrati al Mediolanum Forum di Milano durante le date della sua ultima tournée.

L’album sarà in uscita in formato digitale, CD + DVD, doppio LP, DVD, Box e in altri formati ancora ed è già disponibile in pre-save sui principali canali di Island Records.

Il successo di Marracash

Noi, loro, gli altri deluxe è stato presentato dallo stesso rapper della Barona con queste parole in un post sui social: “In questa nuova versione ho raccontato anche la genesi di ogni canzone, che troverete nei booklet, nel CD, nel vinile e nel box Persone Tour Experience“.

Un bel regalo da parte del rapper, che dal 2019 in poi ha fatto un salto di qualità straordinario nella sua carriera. I suoi ultimi due album, Persona e Noi, loro, gli altri, hanno ottenuto in totale dieci dischi di platino, mettendo insieme 1.7 miliardi di stream e portando a un tour da oltre 250mila biglietti venduti e al successo nella Targa Tenco 2022. Cosa chiedere di più?

Di seguito il post con l’annuncio di Marra: