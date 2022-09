Marracash, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Marracash, la scaletta dei concerti nel tour 2022: le canzoni scelte dal rapper della Barona per i nuovi live.

12 luglio 2022: nel pomeriggio Marracash viene annunciato come vincitore della Targa Tenco per il Miglior album assoluto del 2021 con Noi, loro, gli altri; la sera parte dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi il tour estivo del rapper. Sarà un caso? Molto probabilmente sì, ma di certo questa data il rapper della Barona non potrà dimenticarsela facilmente. Dopo tanti anni è arrivata anche la certificazione della critica per il suo grande, enorme talento. Una capacità di scrittura che lo ha portato rapidamente a identificarsi più come un cantautore che utilizza gli strumenti della musica rap che non viceversa. E adesso abbiamo finalmente la possibilità di poter cantare con lui i suoi brani più emozionanti. Ecco la possibile scaletta dei suoi concerti.

Marracash in tour nel 2022

In attesa del recupero delle date indoor, 12 luglio dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino era partito il tour estivo di Marracash. Trasformato, in pochi giorni, in un trionfo. La risposta italiana a Kendrick Lamar, secondo qualcuno, era riuscito infatti a regalare un grande spettacolo, emozionando tutti i presenti accorsi in una delle location per concerti più belle in Italia. Ed era solo l’inizio…

Marracash

Queste invece le date del tour autunnale, con molti recuperi dei concerti slittati negli scorsi anni del rapper della Barona:

– 10 settembre al PalaInvent di Jesolo (Venezia)

– 13, 14, 16, 18, 20, 21 settembre al Mediolanum Forum di Milano

– 23 settembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 25 settembre all’Arena di Verona

– 27 settembre al Pala Alpitour di Torino

– 1° e 2 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma

– 4 e 5 ottobre al Pala Partenope di Napoli

– 7 ottobre al PalaFlorio di Bari

– 10 ottobre al PalaCatania di Catania

– 15 ottobre all’Unipol Arena di Bologna

– 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze

La scaletta dei concerti di Marracash

Fermo restando che probabilmente cambierà qualcosa tra la leg estiva e quella autunnale e che potrebbe variare anche da data a data, la scaletta dei nuovi concerti di Marra per questo 2022 potrebbe mantenere un impianto di base simile. Intanto, è certo che ci sarà molto spazio per le canzoni dei suoi ultimi due album, quelli che lo hanno portato nell’Olimpo del rap italiano: Persona e Noi, loro, gli altri.

Ecco la possibile scaletta

– Body Parts (i denti)

– Qualcosa in cui credere (lo scheletro)

– Loro

– Pagliaccio

– Cosplayer

– Bravi a cadere (i polmoni)

– Crazy Love

– Quelli che non pensano (il cervello)

– Gli altri (giorni stupidi)

– Noi/Appartengo (il sangue)

– Nulla accade

– Dubbi

– Laurea ad honorem

– G.O.A.T. (il cuore)

– Neon (le ali)

– Io

– Poco di buono (il fegato)

– Io

– Nemesi

– Dj set (Badabum cha cha, Supreme, A volte esagero, King del rap, Scooteroni, Cashmere, Sport, Salvador Dalì)

– Tutto questo niente (gli occhi)

– Niente canzoni d’amore

– Madame (l’anima)

– Crudelia (i nervi)

– 64 Bars

– Brivido

– Love