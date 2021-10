Marracash ed Elodie si sono lasciati ed avrebbero anche voltato pagina: lei è stata pizzicata in compagnia del modello Davide Rossi, lui pare abbia un flirt con la collega Rosmy. A riportare la notizia è stato Ivan Rota su Dagospia.

“[…] Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy. Lei é anche attrice di teatro ed é erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Insomma, un pezzo da novanta”.

Ovviamente, quando abbiamo letto la notizia, tutti ci siamo chiesti “ma chi c**o è questa?” ed a quanto pare se lo è domandato anche lo stesso Marracash che su Twitter si è così sfogato: “Ma chi c***o è questa? Ma chi l’ha mai vista?“.

Insomma, un rumor infondato che non avrebbe come base neanche una conoscenza o un’amicizia fra i due, dato che Marracash neanche sa chi sia.

I due hanno chiuso dopo anni d’amore e numerosi successi (Margarita su tutti) e recentemente Elodie aveva così commentato la sua relazione con lui fra le pagine di Vanity Fair:

Come va la relazione con Marracash? Diciamo che è stimolante, però anche faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi io e lui. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Per adesso escludo l’ipotesi di diventare madre, Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“.