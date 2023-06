Marracash e thasup, Red Bull 64 Bars: il nuovo brano

Marracash e thasup uniscono le forze per il nuovo brano di Red Bull 64 Bars: la collaborazione per l’iconico format rap.

Grande ritorno nel progetto Red Bull 64 Bars. Per la terza volta a regalarci rime taglienti su beat originali è stato Marracash. Il king stavolta si è messo alla prova con un brano inedito prodotto da thasup, uno dei producer più talentuosi e originali della scena urban italiana. E il risutato, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa, è stato ancora una volta straordinario.

Marracash con thasup per Red Bull 64 Bars

Non è la prima volta che Marra e il Supremo uniscono le loro forze. Già nell’album Persona avevano collaborato all’interno del brano Supreme – L’ego, per poi tornare a lavorare insieme in occh1 purpl3 di 23 6451, il disco di debutto dell’artista di Fiumicino. Si tratta quindi della terza collaborazione tra due rapper di generaizoni differenti ma accoumnati dalla voglia di sorprendere sempre.

Thasup

Ancora una volta Marra nel nuovo brano ha fatto sfoggio di tecnica e contenuti straordinari, sfruttando al massimo l’ennesimo beat innovativo di thasup. Il testo della canzone non è un semplice esercizio di stile, ma anche un omaggio da parte del rapper della Barona a luoghi e realtà attivi nel sociale, molto importanti per tutti i ragazzi che crescono nella periferia milanese che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del rap.

Di seguito il video del nuovo Red Bull 64 Bars:

Il progetto Red Bull 64 Bars

Per Marra si conferma così il grande legame con Red Bull 64 Bars, dimostrato anche lo scorso anno dalla sua partecipazione alla prima edizione di Red Bull 64 Bars Live a Napoli. Un evento dal successo straordinario che tornerà anche in questo 2023, il 7 ottobre, con una line up stavolta formata da nomi del calibro di Lazza, Geolier, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo e Miles.

Format nato in Nuova Zelanda ed esploso nel giro di pochissimi anni, oggi Red Bull 64 Bars è una vera e propria sfida per rapper e beatmaker di tutto il mondo. Nel corso degli anni ha visto cimentarsi con rime sempre più originali, per rimanere in Italia, personaggi del calibro di Marra, Blanco, Fibra, Madame, Ghemon, Ernia, Carl Brave, Anna, Izi, Nitro, Geolier e molti altri ancora. E il successo è destinato a crescere ancora.