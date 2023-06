Marracash e Tananai, Un altro mondo: il significato del testo

Merk & Kremont uniscono Marracash e Tananai in Un altro mondo: il significato del testo della nuova canzone.

L’estate 2023 non è solo quella dei tormentoni estivi, ma anche, e forse soprattutto, dei duetti che non ti aspetti. L’ultimo è inimmaginabile: per la prima volta il king del rap, Marracash, unisce le forze con Tananai, la più grande rivelazione pop degli ultimi anni. L’unione fa la forza, e a metterli insieme ci hanno pensato due dei producer di maggior talento nel nostro paese: Merk & Kremont. Per il loro debutto in italiano, i due dj hanno scelto proprio Marra e Tana, voci ideali per la loro Un altro mondo. Scopriamo insieme il significato del testo di questa canzone.

Marracash e Tananai insieme in Un altro mondo

Già da qualche settimana, in realtà, si vociferava di questa possibile unione di universi paralleli. A spoilerare il nuovo singolo era stato Davide Maggio sul suo sito, anche se Tananai aveva provato a sviare tutti negando una collaborazione così importante.

Marracash

Ma il tempo, come sempre, è galantuomo, e la conferma del loro duetto è arrivata sul palco del Tim Summer Hits. I due si sono infatti presentati insieme per il il nuovo brano di Merk & Kremont, arrivato in streaming il 22 giugno e in rotazione radiofonica il giorno successivo.

Il significato di Un altro mondo

Un altro mondo è non solo la prima collaborazione tra il rapper e il cantautore e la prima canzone in italiano dei due producer, ma anche una ballata elettronica perfetta per i due artisti e per l’estate che stiamo vivendo.

Merk & Kremont hanno cercato di ricreare le sonorità del mondo dei rave, dipingendo un immaginario distopico ma allo stesso romantico, con il contributo di due artisti che fanno del romanticismo, seppur in maniera molto diversa e lontana da ogni tipo di cliché, una propria peculiarità. Dal punto di vista del testo, si racconta con disillusione la fine del mondo per come tutti lo conosciamo, e tra le barre di Marra non mancano delle critiche, non certo velate, alla società contemporanea, fatta di “poca vita”, “intelligenza artificiale”, “stupidità umana” ed “emozioni fredde, digitali”.

Di seguito il video con il testo di Un altro mondo: