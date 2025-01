MARRACASH Domina le Classifiche Italiane: Album e Formati Fisici, BAD BUNNY in Prima Linea tra i Singoli

MARRACASH riconquista la prima posizione nella classifica album e formati fisici Fimi-GfK con il suo disco È FINITA LA PACE. Questa è la sua quinta settimana non consecutiva in cima, favorita dall’uscita del vinile. Al secondo posto sale DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS di BAD BUNNY, mentre alla numero tre debutta INDI, il nuovo album di GAZZELLE. Scende alla quarta posizione MAFIA SLIME 2 di NERISSIMA SERPE, PAPA V & FRITU, che era al primo posto la settimana scorsa.

Tra le nuove entrate, troviamo CAN’T RUSH GREATNESS di CENTRAL CEE alla posizione quattordici, WE THE SQUAD VOL.2 del collettivo SLF alla quindici e ATLAS UFO ROBOT (O.S.T.) – 50TH ANNIVERSARY EDITION di ACTARUS alla ventesima. Altre novità includono ATELIER di REMO ANZOVINO alla cinquantatré, L’ATTRAZIONE di GIANNI MORANDI alla cinquantaquattro, e MEANWHILE di ERIC CLAPTON alla sessantaquattro. L’ultima new entry di questa settimana è I’VE TRIED EVERYTHING BUT THERAPY (PART 2) di TEDDY SWIMS alla ottantotto.

Per quanto riguarda la classifica dei singoli, DTMF di BAD BUNNY si mantiene saldo al primo posto, seguito da BIANCA di RRARI DAL TACCO & KID YUGI. MARRACASH conquista anche la prima posizione nella classifica dei formati fisici con È FINITA LA PACE.