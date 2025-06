Marracash al Meazza: scaletta e emozioni del concerto 2025

Il concerti di Marracash si sono svolti allo Stadio San Siro di Milano il 25 e 26 giugno 2025, durante il suo tour “Marra Stadi25”. Questo evento ha attratto numerosi fans, che hanno potuto assistere a una selezione dei suoi brani più celebri.

La scaletta della performance ha incluso brani come “POWER SLAP”, “VITTIMA”, e “FACTOTUM”, tra gli altri. Inoltre, Marracash ha eseguito pezzi come “MADAME – L’anima”, “Niente canzoni d’amore” e “MI SONO INNAMORATO DI UN AI”. La lista si è conclusa con l’ennesima esecuzione di “Happy End” come parte dell’encore.

Dopo Milano, Marracash sarà in concerto a Roma e Messina, con la tappa finale prevista in quest’ultima città.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.teamworld.it