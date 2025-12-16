13.9 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Marracash a Padova

Marracash a Padova

Il rapper Marracash salirà sul palco della Kioene Arena di Padova il 17 dicembre. Il concerto inizierà alle ore 21.00. Non ci sono ancora anticipazioni ufficiali sulla scaletta della serata, ma stando a quanto riportato da Setlist, al concerto di Eboli del 28 novembre sono state eseguite le seguenti canzoni: POWER SLAP, GLI SBANDATI HANNO PERSO, VITTIMA, SALVADOR DALÌ, SPORT – I MUSCOLI, G.O.A.T. – IL CUORE, BODY PARTS – I DENTI, BASTAVANO LE BRICIOLE, 15 PIANI, FACTOTUM, LAUREA AD HONOREM, PENTOTHAL, IO, DUBBI, MADAME – L’ANIMA, NEMESI, QUALCOSA IN CUI CREDERE – LO SCHELETRO, CRASH, LORO, COSPLAYER, POCO DI BUONO – IL FEGATO, È FINITA LA PACE, CRAZY LOVE, CRUDELIA – I NERVI, NIENTE CANZONI D’AMORE, LEI, BRAVI A CADERE – I POLMONI, NULLA ACCADE, ∞ LOVE, HAPPY END, 64 BARRE DI PAURA.

Dopo il concerto di Padova, Marracash concluderà la tournée nei palazzetti con lo spettacolo all’Inalpi Arena di Torino il 20 dicembre. Marracash ha pubblicato l’album È finita la pace, che chiude la trilogia inaugurata da Persona e proseguita con Noi, loro, gli altri. All’interno del disco sono presenti i singoli Gli sbandati hanno perso e Lei. L’artista ha collezionato numerose collaborazioni, tra cui Niente canzoni d’amore con Federica Abbate, Marylean con Salmo e Nitro, Neon – Le ali con Elisa, Sporti – I muscoli con Luchè e Un altro mondo con Merk & Kremont e Tananai.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

