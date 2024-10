Marra è la più giovane fra le tre figlie del sovrano del Regno del Porto. Insiem…

Marra è la più giovane fra le tre figlie del sovrano del Regno del Porto. Insieme alle sorelle, Damia e Kania, ha il dovere di salvaguardare la pace nel proprio paese, stretto nella morsa dei nemici che premono ai confini.

Per scongiurare ogni rischio di scontro e assicurarsi l’alleanza del Regno del Nord, Damia viene data in moglie al principe Vorling.

Poco tempo dopo, però, il corpo esanime della principessa viene riportato a casa. Dicono sia morta in seguito a una caduta, che sia stato un incidente, ma Marra non può crederci. Così, quando Vorling sceglie Kania come sua nuova sposa, Marra, pervasa da un senso di terrore, decide che questa volta non resterà ferma a guardare.

Ucciderà il principe.

💀 “Nettle and Bone – Come uccidere un principe” di T. Kingfisher sarà in tutte le librerie da martedì prossimo.