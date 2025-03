Marquez vince la Sprint MotoGp in Argentina, Bagnaia terzo

Marc Marquez vince la Sprint in Argentina e continua il suo dominio nella MotoGP 2025. Il pilota spagnolo della Ducati si impone nella gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo, precedendo il fratello Alex, secondo con la Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, conclude terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che supera tre piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Marquez, dopo i successi nella Sprint e nella gara lunga in Thailandia, ottiene il suo terzo trionfo all’inizio della stagione partendo dalla pole position e controllando la corsa dal primo all’ultimo dei 12 giri. Il fratello Alex rimane dietro di lui, ma non riesce mai a trovare il momento giusto per attaccare. Bagnaia perde rapidamente terreno, scivolando a oltre 2 secondi dal leader, che aumenta il suo vantaggio, tagliando il traguardo con oltre 3 secondi di ritardo e mantenendo così il gradino più alto del podio.

Domenica 16 marzo si torna in pista per la gara lunga, dove Marquez, sempre più leader nella classifica iridata con 39 punti, cerca la seconda doppietta in altrettanti fine settimana. La sua consistente performance e la capacità di mantenere il controllo durante la gara evidenziano ulteriormente la sua supremazia in questa stagione, rafforzando la sua posizione di favorito per il campionato.