Marquez verso il nono titolo: futuro in Ducati o ritorno Honda?

Il campione di MotoGP, Marc Marquez, continua a dominare il Mondiale 2025, avvicinandosi sempre di più al nono titolo iridato. Recentemente, ha conquistato la vittoria sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio in Germania, consolidando il suo vantaggio in classifica.

Con un distacco di 83 punti sul fratello Alex Marquez e di 147 su Francesco “Pecco” Bagnaia, Marquez sembra avviato verso un trionfo già predetto nei pronostici. Malgrado le voci di un possibile cambiamento, il legame tra Marquez e Ducati appare solido, con la Ducati pronta a puntare ancora su di lui per la prossima stagione.

Tuttavia, il team manager della Honda, Alberto Puig, non esclude un ritorno del pilota spagnolo nel suo vecchio team. In un’intervista, Puig ha sottolineato che la Honda non sta attivamente considerando la possibilità di riportare Marquez, ma che non si può escludere nulla in futuro. Marquez ha infatti trascorso gran parte della sua carriera in Honda, ottenendo successi significativi prima della sua attuale avventura con Ducati.

Puig ha ricordato i bei momenti trascorsi insieme, ma ha anche evidenziato che lavorare di nuovo insieme attualmente sembra complicato. Ha aggiunto che nel 2027 potrebbero esserci nuove opportunità per i costruttori di ingaggiare piloti, lasciando aperta la porta a future evoluzioni. Nonostante questa incertezza, Marquez sembra propenso a restare con Ducati, soprattutto considerando le attuali prestazioni della Honda, che finora nel 2025 ha visto un successo limitato con Johann Zarco in Francia.