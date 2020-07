Messi all’Inter? L’immagine lasciata circolare oggi dalla tv della famiglia cinese della holding Suning, proprietaria dellla squadra milanese, fa intervenire l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport: “Da quando sono diventati azionisti di maggioranza hanno iniettato nelle casse tantissimi milioni per riassestare una società che ha vissuto momenti grandi difficoltà. Ora serve continuità, con un modello vincente che la società sta cercando di allestire nel migliore dei modi gli azionisti. Per me è un fatto straordinario vedere all’Inter un campione del genere. È fantacalcio, una situazione utopistica”.

Fonte