Maroon 5 in concerto in Italia nel 2023: data e biglietti

Maroon 5 in Italia: le date e i biglietti dei concerti della band americana guidata da Adam Levine.

Anche il Firenze Rocks 2023 rompe il ghiaccio. Dopo i tanti annunci degli I-Days di Milano e degli altri principali festival estivi italiani, anche la kermesse della Visarno Arena ha iniziato ad annunciare i propri headliner. E il primo nome è di quelli altamente divisivi: i Maroon 5. A distanza di otto anni dall’ultima volta, Adam Levine e i suoi tornano in Italia per far sentire tutte le loro canzoni, il meglio di un repertorio che ormai da vent’anni a questa parte li porta a issarsi fino alla vetta delle classifiche. Scopriamo insieme i dettagli sulla data e i biglietti.

Maroon 5 in concerto in Italia: la data

Quando arriverà il momento dei Maroon 5 nel nostro Paese? L’ultima volta che avevamo potuto ammirarli era stato nel lontanissimo 2015, quando il mondo era diverso e il Covid nemmeno un’ombra in lontananza. Per la prima volta, quindi, Firenze potremo ascoltare anche i brani di Jordi, il loro ultimo album, pubblicato nel 2021.

Adam Levine dei Maroon 5

La data da segnare sul calendario con un circoletto rosso per l’appuntamento della Visarno Arena, diventata negli ultimi cinque anni la casa di uno dei principali festival rock in Italia, il prossimo 18 giugno 2023. I biglietti sono in vendita, dopo le necessarie prevendite riservate, dal 16 dicembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Polemiche per i Maroon 5 al Firenze Rocks

L’annuncio del ritorno della band americana ha scatenato un ampio dibattito sui canali ufficiali del Firenze Rocks. Festival che in passato è riuscito a diventare un punto di riferimento per gli amanti del rock in Italia, con band del calibro di Aerosmith, System of a Down, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, Tool, Muse, Cure, Green Day, Metallica e Red Hot Chili Peppers a fare da headliner, già nel 2019 aveva fatto storcere il naso ai puristi con una data dedicata al pop, con protagonista Ed Sheeran.

Leggi anche -> Adam Levine: le curiosità sul cantante di She Will Be Loved

Secondo molti aficionados dell’evento, i Maroon 5 da questo punto di vista rappresenterebbero una nota stonata in una storia fino a questo momento quasi prevalentemente rockettara, con tutte le sue varianti. Di certo questo poco importa però ai fan del gruppo di This Love, pronti a esultare finalmente per il ritorno in Italia di una delle band più acclamate in tutto il pianeta.