Marone (Federcostruzioni): ‘Un Evento Fondamentale per il Settore Edilizio’

La fiera è un punto di riferimento cruciale per la transizione energetica, secondo Paola Marone, Presidente di Federcostruzioni. Federcostruzioni rappresenta la filiera delle costruzioni in Italia, compresa quella edile e infrastrutturale. Recentemente, a Rimini, è stato siglato un accordo triennale con la fiera e il Key the Energy and Transition Expo. Marone sottolinea l’importanza di questo evento per il futuro della costruzione, poiché la filiera comprende produttori energivori significativi. Attualmente, l’Italia affronta una notevole problematica: il costo dell’energia è il più alto in Europa e supera quello dei competitor esteri. La partecipazione alla fiera è quindi essenziale per stabilire sinergie e implementare azioni che tutelino le produzioni, considerate eccellenze del Made in Italy. Questa iniziativa è cruciale per affrontare le sfide attuali e per garantire la sostenibilità e la competitività del settore edile nel contesto europeo. La collaborazione all’interno di eventi come questo rappresenta un passo importante verso una transizione energetica efficace e necessaria per il futuro economico del paese.