Marocco: le meraviglie di Fès da scoprire nel tuo viaggio

Il Marocco è una delle dieci destinazioni turistiche da non perdere per il futuro, secondo la rivista Travel and Tour World (TTW) con sede negli Stati Uniti. Il Paese è rinomato per la sua cultura vivace, la storia profonda, i paesaggi straordinari e le esperienze di viaggio innovative.
La pubblicazione si concentra in particolare su Fès, descritta come in fase di “rinascita” grazie a importanti progetti di restauro che stanno riportando nuova vita alla storica medina. Fès è celebre per la sua architettura antica e il suo patrimonio culturale ricco. I visitatori sono invitati a perdersi nei suoi souk vivaci, a esplorare monumenti storici e a scoprire tesori nascosti nei suoi intricati vicoli.
Queste caratteristiche rendono Fès una meta affascinante per chi cerca un’esperienza autentica e avventurosa nel cuore del Marocco.
