Marocco: le meraviglie da scoprire nella terra dei souk

Marocco: le meraviglie da scoprire nella terra dei souk

Il Marocco è stato inserito tra le dieci destinazioni turistiche imperdibili per il futuro, secondo la rivista specializzata Travel and Tour World, con sede negli Stati Uniti. Questa nazione si distingue per le sue culture vivaci, la storia ricca, i paesaggi unici e le nuove opportunità di viaggio che offre.

Particolare attenzione è riservata a Fès, che sta vivendo una fase di rinascita grazie a importanti progetti di restauro. La sua antica medina sta tornando a nuova vita, rendendola una meta affascinante per i visitatori. Fès è conosciuta per la sua architettura millenaria e il patrimonio culturale, che la rendono un luogo affascinante da esplorare.

I turisti possono passeggiare tra i souk variopinti, visitare monumenti storici e scoprire i tesori nascosti nei suoi tortuosi vicoli. La rivista sottolinea come queste esperienze contribuiscano a fare del Marocco una destinazione sempre più interessante e ricca di stimoli per chi desidera viaggiare.

