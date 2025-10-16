18.5 C
Marocco in finale: la vittoria storica ai rigori contro la Francia

Marocco in finale: la vittoria storica ai rigori contro la Francia

I Leoni dell’Atlante hanno trionfato nella semifinale contro la Francia, vincendo ai calci di rigore e conquistando così un posto in finale della Coppa del Mondo U20. Il 20 ottobre affronteranno la squadra vincitrice della seconda semifinale tra Argentina e Colombia. La Francia, invece, giocherà la finale di consolazione sabato alle 20:50 contro la squadra perdente di questo incontro.

Durante i tiri di rigore, il giovane francese N’Guessan ha visto il suo penalty parato dal portiere marocchino Mesbahi, mentre Byar ha eseguito un tiro impeccabile, superando Olmeta. Dabo ha poi pareggiato per la Francia, ma El Hadad ha riportato in vantaggio il Marocco con un potente tiro. Bernardeau ha pareggiato nuovamente, ma un’eccezionale parata di Olmeta su Hamony ha mantenuto la Francia in gara.

Il Marocco ha iniziato forte, ma la Francia ha risposto, creando buone occasioni. Il primo tempo si è chiuso in parità 1-1, costringendo le squadre a disputare i tempi supplementari. Qui, la pressione è aumentata, con entrambe le squadre che cercavano di trovare il gol decisivo. Infine, la gara si è decisa ai rigori, con il punteggio finale di 5-4 a favore del Marocco.

I Leoni dell’Atlante si sono dimostrati resilienti e organizzati, pronti a conquistare un’altra storica finale nella loro storia calcistica.

