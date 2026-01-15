13.4 C
Roma
giovedì – 15 Gennaio 2026
Sport

Marocco in finale Coppa Africa

Da stranotizie
Marocco in finale Coppa Africa

La finale della Coppa d’Africa sarà tra Marocco e Senegal. I padroni di casa si sono qualificati all’ultimo respiro, imponendosi nella roulette dei rigori. La partita tra Nigeria e Marocco è terminata 0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari, e i marocchini hanno vinto 4-2 ai rigori.

Il Marocco ha dominato la partita, con Brahim Diaz e Hakimi che hanno creato diverse occasioni da gol. La Nigeria ha avuto poche opportunità, ma ha difeso con tenacia. I supplementari sono stati caratterizzati da un ritmo lento e poche occasioni da gol.

Ai rigori, il Marocco ha segnato quattro gol, mentre la Nigeria ne ha segnati due. En Nesyri ha segnato il gol della vittoria per il Marocco, mentre Onyemaechi ha sbagliato il suo rigore per la Nigeria. Il Marocco giocherà contro il Senegal nella finale della Coppa d’Africa.

Articolo precedente
Genoma Puglia si amplia
Articolo successivo
Parlamento Ue contro Trump su Groenlandia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.