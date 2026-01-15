Marocco in finale Coppa Africa

La finale della Coppa d’Africa sarà tra Marocco e Senegal. I padroni di casa si sono qualificati all’ultimo respiro, imponendosi nella roulette dei rigori. La partita tra Nigeria e Marocco è terminata 0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari, e i marocchini hanno vinto 4-2 ai rigori.

Il Marocco ha dominato la partita, con Brahim Diaz e Hakimi che hanno creato diverse occasioni da gol. La Nigeria ha avuto poche opportunità, ma ha difeso con tenacia. I supplementari sono stati caratterizzati da un ritmo lento e poche occasioni da gol.

Ai rigori, il Marocco ha segnato quattro gol, mentre la Nigeria ne ha segnati due. En Nesyri ha segnato il gol della vittoria per il Marocco, mentre Onyemaechi ha sbagliato il suo rigore per la Nigeria. Il Marocco giocherà contro il Senegal nella finale della Coppa d’Africa.