Marmotta a spasso per il supermercato torna in libertà grazie all’aiuto dell’uomo

Non capita tutti i giorni di vedere una marmotta a spasso per il supermercato, eppure ecco che cosa è successo con lieto fine.

Oggi prendiamo una notizia che arriva dall’autorevole fonte di www.rainews.it che ci racconta di una strana vicenda che ha a che fare con una marmotta a spasso in un supermercato. La storia è davvero curiosa e capiremo dopo il motivo. Non capita spesso di poter parlare di animali di questo genere, trovandosi maggiormente di fronte a vicende che coinvolgono cani, gatti oppure animali selvatici. Ma entriamo nei dettagli e capiamo come ha fatto questa marmotta a trovarsi in quel posto e che cosa le è successo, soprattutto. Non preoccupatevi, è una storia a lieto fine.

Una marmotta a spasso nel supermercato: poi il lieto fine

Ci troviamo in un supermercato di San Giacomo di Laives in provincia di Bolzano. Il servizio forestale della provincia si è ritrovato una strana chiamata: doveva intervenire per la presenza di una marmotta. Come era possibile avere tra i clienti un animale del genere? In ogni caso, gli addetti si sono precipitati sul luogo ed ecco che cosa è successo.

La marmotta è un roditore abbastanza grande, ma nonostante le sue dimensioni è molto agile perché riesce a correre e saltare senza nessun problema. Quando prova paura emette un verso acuto caratteristico. Ha zampe con lunghi artigli con i quali scava gallerie sotterranee.

Non si sa che cosa sia successo alla marmotta protagonista della nostra storia, ma di fatto si è ritrovata in un supermercato e non sapeva che cosa fare o dove andare. Il servizio forestale è intervenuto ed è riuscito a metterla in gabbia. Questo per il suo bene, naturalmente.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Cane trasporta una marmotta sulla schiena: la scena è virale -VIDEO

La cosa strana è che la prima colonia di marmotte è a 15 km da dove è stata trovata e sembra a tutti impossibile che abbia percorso tanta strada. Ad ogni modo, l’animale è stato poi liberato nell’area del Corno Bianco. Quindi, è una storia a lieto fine.

Parliamo di lieto fine perché, nonostante in alcune aree sia severamente vietata la caccia, ci sono zone in cui la caccia alle marmotte si può fare in Trentino-Alto Adige ed è regolamentata per bene. Noi non vogliamo pensare a questo aspetto, ma al fatto che tutto sia andato per il meglio e che il povero animale spaesato sia tornato nella sua zona naturale.