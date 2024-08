Marmellata di more senza semi: ecco la ricetta

Ottima per arricchire dolci come le crostate o da spalmare su pane per la prima colazione: ecco come si fa la marmellata di more! Vediamo la ricetta classica di questa deliziosa confettura.

La marmellata di more è una confettura molto semplice da preparare, perfetta per chi vuole gustare questi frutti, che raggiungono il pieno della maturazione nella bella stagione, anche durante l’inverno. La marmellata preparata seguendo questa ricetta è perfetta per farcire crostate, torte, rotoli dolci o biscotti.

Siccome le more sono naturalmente ricche di semini, per rendere la confettura liscia e omogenea, noi andremo a passare il tutto con il passaverdure. Ma se vi sembra eccessivo, o volete una conserva dal sapore rustico, saltate questo passaggio.

Marmellata di more

Come fare la ricetta della marmellata di more senza semi

Per preparare la confettura, iniziate sciacquando accuratamente le more sotto acqua fredda e rimuovendo il picciolo. Trasferitele in una pentola di acciaio insieme allo zucchero, al succo e alla scorza di limone e mescolate. Coprite con un coperchio e lasciate macerare per almeno un paio di ore (l’ideale è tutta la notte in frigorifero). Il giorno seguente mettete sul fuoco e cuocete per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto e rimuovendo la schiuma quando si forma. Regolate la fiamma in modo che la marmellata sobbolla appena. A questo punto passate tutto con il passaverdura e filtrate con un colino a maglie fini per essere certi di rimuovere tutti i semi. Procedete con la prova del piattino per essere certi che, una volta fredda, la marmellata abbia la giusta consistenza. Rimettete il composto in pentola e tenetelo a bollore mentre lo trasferite nei vasetti sterilizzati. Chiudete con il coperchio e lasciate raffreddare a testa in giù in modo da ottenere il sottovuoto. Conservate i vasetti in un luogo asciutto e fresco dopo aver messo l’etichetta con data e contenuto.

Potete preparare la marmellata di more senza zucchero se lo desiderate, sostituendo quest’ultimo con due mele mature. Inoltre, per rimuovere i semi potete anche passare i frutti in una centrifuga o in un estrattore prima di cuocerli mettendo in pentola il liquido ottenuto insieme a zucchero e limone.

Se avete il Bimby, andate direttamente alla ricetta della marmellata di more con il Bimby: vi semplificherà notevolmente il lavoro!

Conservazione

La marmellata di more si mantiene in dispensa per un anno. Una volta aperta va riposta in frigo e consumata nel giro di un paio di settimane.