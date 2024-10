Marley è il gatto dell’anno nazionale

Marley, un felino dal manto bianco e nero, è stato recentemente premiato come “Gatto nazionale dell’anno 2024” per il suo straordinario impegno a favore di donne e bambini vittime di violenza. Residenti presso la Caritas Bakhita House, Marley ha dimostrato una notevole capacità di entrare in sintonia con le persone più vulnerabili, fornendo conforto e supporto emotivo a chi ha subito traumi. Gli operatori della Caritas lo descrivono come un “ufficiale a quattro zampe” che gioca un ruolo cruciale nel processo di recupero delle ospiti.

La Caritas Bakhita House, fondata nel 2015, offre un rifugio sicuro per le vittime di tratta di esseri umani. In meno di dieci anni, ha accolto oltre 195 donne e 16 bambini, fornendo loro la possibilità di ricostruire le loro vite. Marley vive nella struttura da quattro anni e viene considerato un elemento fondamentale nel percorso di guarigione delle donne. Spesso cammina tra le ospiti, fermandosi accanto a chi sembra più in difficoltà; il suo semplice gesto di appoggiare una zampa sulle gambe di qualcuno è ritenuto un primo segnale di gentilezza in un contesto di profonde sofferenze.

Karen Anstiss, una delle responsabili, sottolinea come Marley riesca a portare un senso di calma e serenità e che la sua presenza è tanto importante da partecipare anche a sessioni di arteterapia. Una delle ospiti ha persino dedicato una canzone al gatto. Marley condivide anche i pasti con lo staff e le donne, diventando parte della loro comunità.

Il 18 settembre, Marley è stato premiato durante i National Cat Awards, dove ha ricevuto il titolo di “Gatto nazionale dell’anno”. Il riconoscimento è arrivato dopo che è stato candidato nella categoria “Incredible Cats” e ha ricevuto il maggior numero di voti, evidenziando il suo eccezionale servizio presso la Caritas.

Le ricerche dimostrano che gli animali domestici come Marley hanno effetti positivi sulla salute mentale e fisica degli esseri umani, contribuendo a ridurre ansia e stress. Marley rappresenta dunque non solo un supporto emotivo, ma anche un simbolo del potere dell’amore e della solidarietà tra esseri umani e animali.