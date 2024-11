Marky Ramone: Anteprima della Mostra ‘Marky Goes Mental’ a Milano

In occasione del Linecheck Festival e della Milano Music Week, dal 21 al 23 novembre 2024, il famoso batterista dei Ramones, Marky Ramone, presenterà a Milano la sua prima mostra d’arte grafica. Curata da Rebel House e Henry Ruggeri, l’esposizione comprende sette disegni a pennarello realizzati da Marky Ramone, il cui vero nome è Marc Steven Bell. Questa è la prima volta che si mette nei panni di artista grafico, offrendo opere caratterizzate da uno stile colorato e ribelle, ispirato al post-punk.

Le opere prenderanno vita grazie alla tecnologia dell’app Notaway, che combina realtà aumentata, virtuale e intelligenza artificiale. I visitatori potranno inquadrare i disegni tramite l’app, osservando le opere animarsi con vortici di colori e ascoltando estratti musicali dei brani che hanno segnato la carriera di Marky Ramone.

Marky Ramone, nato a New York nel 1956, è stato batterista dei Ramones dal 1978 al 1996, contribuendo in modo significativo alla storia del punk rock. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da collaborazioni con artisti del calibro di Joey Ramone, i Misfits e i Teenage Head, oltre a progetti solisti come Marky Ramone and the Intruders. Nel 2002, è stato riconosciuto nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Ramones.

La mostra “Marky Goes Mental” si terrà presso BASE, in via Bergognone 34, con l’inaugurazione ufficiale giovedì 21 novembre alle ore 16.00, alla presenza dell’artista stesso. Per accedere all’inaugurazione e alla mostra, è necessario acquistare i biglietti su www.linecheck.it/tickets. Questa esposizione rappresenta un’occasione unica per scoprire un nuovo lato artistico di Marky Ramone e apprezzare come la sua esperienza musicale possa interagire con l’arte visiva in un contesto innovativo e coinvolgente.