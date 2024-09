Marketing, quasi il 58% trova lavoro un anno dopo la laurea

In Italia, il 95,6% della popolazione guarda la TV, con oltre metà (56,1%) che la fruisce tramite Internet e circa un terzo (33,6%) tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tra i giovani sotto i 30 anni, l’utilizzo della TV su Internet cresce significativamente, raggiungendo il 67%, e il 55% utilizza smartphone e tablet per la visione. Anche la radio riscuote un grande successo, con il 78,9% degli italiani che ascolta questo mezzo, mentre il 24,1% dei giovani lo fa tramite dispositivi mobili.

Un’indagine recente, condotta da Una Media, evidenzia l’importanza del marketing online, che offre una platea potenziale di consumatori rilevante. Secondo i dati di Almalaurea, quasi il 58% dei laureati trova lavoro entro un anno dalla conclusione degli studi, dimostrando che il settore del marketing online è in crescita. Tuttavia, vi è un allerta riguardo ai cosiddetti “fuffaguru”: individui che gestiscono corsi, video e seminari con intenti truffaldini, promettendo guadagni facili attraverso tecniche aggressive, sfruttando la vulnerabilità delle persone.

Marco Lutzu, esperto di marketing e copywriting, ha messo in guardia contro questa escalation di pratiche scorrette. Secondo lui, esiste una guerra condotta dai fuffaguru, che mira a diffondere l’idea perniciosa che il successo professionale sia legato esclusivamente all’aspetto fisico, trascurando le reali competenze. Questa visione distorta può avere effetti devastanti sulla percezione della professionalità e sull’autostima delle persone.

In sintesi, sebbene il marketing online si presenti come una via promettente per i giovani professionisti, è fondamentale essere cauti e critici nei confronti delle informazioni e delle opportunità offerte da attori poco raccomandabili nel settore. La vera professionalità dovrebbe basarsi su competenze solide e non sulla mera apparenza fisica, promuovendo un approccio etico e responsabile nel mondo del lavoro.