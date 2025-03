Marketing per Eventi: Strategia di Promozione del Brand

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: MARKETING IN EVENTI – PROMOZIONE DEL BRAND



Azienda: SKcommunication



Descrizione del lavoro: Se sei alla ricerca di un lavoro dinamico in cui non ci si annoia mai e cerchi un’opportunità con cui crescere a livello personale e professionale sei la persona che stiamo cercando!Ti occuperai di gestire le campagne di vendita nei fantastici eventi che ogni settimana ci vengono affidati.Lavoriamo al fianco delle più prestigiose e importanti società del settore charity e li rappresentiamo in eventi organizzati presso store / punti vendita / centri commerciali e catene GDO in Veneto.Ti offriamo– flessibilità, decidi tu se lavorare full time e/o part time con almeno 3 giorni pieni– formazione e affiancamento costante, ti offriamo un ricco percorso formativo certificato a spese aziendaliNon è richiesta esperienza, ma voglia di mettersi in gioco e disponibilità da subito!Precedenti ruoli a contatto col pubblico (barman / barlady, Hostess, Promoter, addetto / addetta vendite, visual merchandiser, commesso / commessa, ecc…) saranno considerati come requisito preferenzialeSe ti senti in linea con il mood del nostro Team mandaci subito la tua candidatura, le selezioni sono aperte!



Luogo: Veneto