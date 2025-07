Offerta di Lavoro: Marketing Manager

Siamo alla ricerca di un Marketing Manager altamente motivato da inserire in un’importante azienda situata in provincia di Bergamo. Questa è un’opportunità per gestire e sviluppare strategie di marketing in un contesto dinamico e stimolante.

Cosa Offriamo:

Retribuzione: RAL di €40.000-45.000

RAL di €40.000-45.000 Benefits: Tickets Restaurant con valore annuo di €1.930,25

Tickets Restaurant con valore annuo di €1.930,25 Contratto: Tempo determinato di 12 mesi con possibilità di rinnovo

Requisiti principali:

Esperienza pregressa in ruoli di marketing

Conoscenza approfondita delle strategie digitali e tradizionali

Capacità di analisi dei dati e reporting

Eccellenti doti comunicative e relazionali

Laurea in Marketing, Comunicazione o settori affini

Se sei un professionista appassionato di marketing e desideri intraprendere una nuova sfida, ti incoraggiamo a candidarti subito inviando il tuo CV. Unisciti al nostro team e contribuisci al successo dell’azienda!