Marketing Digitale: Strategie Vincenti per il Tuo Successo

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



Titolo del lavoro: Specialista in marketing digitale



Azienda: EXECO – The Human Side



Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Specialista in Marketing Digitale – EXECO, Milano

Sei un appassionato di marketing digitale? EXECO – The Human Side cerca un Specialista in Marketing Digitale per unirsi al nostro team a Milano! Cerchiamo un professionista creativamente motivato con esperienza in SEO, SEM e gestione dei social media. Sono fondamentali competenze analitiche e capacità di lavorare in team.

Se desideri contribuire a progetti innovativi e far parte di un ambiente di lavoro stimolante, candidati ora! Scopri tutti i dettagli e come fare per unirti a noi sul nostro sito. Non perdere questa opportunità!