Marketa Vondrousova out dagli Australian Open

Marketa Vondrousova non parteciperà agli Australian Open a causa di un problema alla spalla. La giocatrice ceca, campionessa di Wimbledon, ha annunciato il suo forfait ufficialmente. Ha spiegato che si è ritirata a causa dei problemi persistenti alla spalla e che vuole dare priorità alla sua salute. Al suo posto nel tabellone entra Taylor Townsend, che affronterà Hailey Baptiste. Vondrousova ha espresso rammarico per la sua decisione, ma ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della sua salute. Ha ringraziato tutti per la comprensione e il supporto.