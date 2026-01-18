11.1 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Sport

Marketa Vondrousova out dagli Australian Open

Da stranotizie
Marketa Vondrousova out dagli Australian Open

Marketa Vondrousova non parteciperà agli Australian Open a causa di un problema alla spalla. La giocatrice ceca, campionessa di Wimbledon, ha annunciato il suo forfait ufficialmente. Ha spiegato che si è ritirata a causa dei problemi persistenti alla spalla e che vuole dare priorità alla sua salute. Al suo posto nel tabellone entra Taylor Townsend, che affronterà Hailey Baptiste. Vondrousova ha espresso rammarico per la sua decisione, ma ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della sua salute. Ha ringraziato tutti per la comprensione e il supporto.

Articolo precedente
Fibrosi cistica in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.