Mark Zuckerberg sarà papà per la terza volta: la moglie Priscilla Chan è in attesa di un bebè

Fiocco rosa in arrivo per il fondatore di Facebook: Priscilla Chan è incinta

Nel corso delle ultime ore Mark Zuckerberg ha fatto un annuncio che sta facendo chiacchierare l’intero popolo del web. Il fondatore di Facebook ha infatti annunciato che presto lui e sua moglie diventeranno genitori di una bambina. I due figli dell’imprenditore si preparano dunque ad accogliere in casa la loro sorellina.

In queste ultime ore il nome di Mark Zuckerberg sta occupando le principali pagine di cronaca rosa. Tramite il suo profilo Facebook ufficiale, l’imprenditore ha annunciato che presto lui e sua moglie diventeranno genitori di una bambina. Inutile dire che l’annuncio del fondatore di Facebook ha catturato l’attenzione dell’intero popolo del web.

Per annunciare l’arrivo della loro terza figlia Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan hanno scelto, ovviamente, Facebook. La coppia ha condiviso uno scatto che li ritrae insieme, felice e sorridenti. All’immagine in questione l’imprenditore ha accompagnato una breve ma significativa didascalia:

Tanto amore. Felice di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina l’anno prossimo!

Mark Zuckerberg e la storia d’amore con Priscilla Chan

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e sua moglie Piscilla Chan si sono conosciuti a una festa di una confraternita durante il secondo anno ad Harvard e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo 7 anni di fidanzamento i due decidono di iniziare il percorso della convivenza.

Nel 2012 Mark Zuckerberg e Piscilla Chan convolano a nozze. Il loro grande amore è stato coronato dalla nascita di due figli: Maxima Chan Zuckerberg, nata nel 2015 e August, nata nel 2017. Nella giornata di oggi il fondatore di Facebook ha annunciato l’arrivo di una bimba il prossimo anno.

La data presunta del parto è attesa per il 2023, come suggeriscono le parole dell’imprenditore su Facebook, anche se non sappiamo la data precisa e nemmeno a quante settimane di gravidanza è Priscilla Chan. Il post, ovviamente, è già diventato virale in brevissimo tempo.