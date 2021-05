Mark Zuckerberg ha commentato un post Instagram di Khaby Lame, lo studente di Chivasso che in meno di un anno è diventato il tiktoker italiano più seguito (battendo addirittura star internazionali come Ariana Grande).

Khaby Lame non parla, non balla, non canta, non fa parodie, non fa scherzi: ha conquistato milioni di follower (circa 48 milioni!) semplicemente mostrando com’è semplice fare alcune cose.

Questa settimana il tikotoker ha parlato della sua esperienza ad Affaritaliani.it e nel corso dell’intervista ha raccontato di vivere in provincia di Torino e di aver iniziato a pubblicare video su TikTok dopo essere stato licenziato a causa della pandemia.

“Vengo dal Senegal, sono nato lì. Sono cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, alle case popolari e ancora ci abito. Ho 21 anni e prima lavoravo con le macchine a controllo numerico. Poi durante la quarantena sono stato lasciato a casa a causa del Covid: non c’era più lavoro. Durante il primo lockdown, come tutti, non sapevo cosa fare, tra la noia, lo stare a casa… è stato davvero pesante. Mi sono messo a fare video comici, ho visto che alla gente piaceva e ho continuato“

Il suo sogno è quello di prender parte ad una serie comica ed il suo idolo è Will Smith.

“Per me l’importante è far ridere le persone e perciò voglio continuare a farlo. Poi in futuro mi piacerebbe far parte di una serie tv comica. Il mio idolo è Will Smith e mi ispiro tanto a lui, ho visto tutti i suoi film. Lui è stato ed è il mio punto di riferimento, vorrei arrivare al suo livello“.

Oggi Khaby Lame è finito di nuovo sulla bocca di tutti perché – grazie ad un video in cui mostra di aver più follower di Mark Zuckerberg – ha ottenuto proprio una risposta da parte di quest’ultimo, che si è congratulato con lui con un bel pollice in su.