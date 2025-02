Mark Zuckerberg riconosce di aver sottovalutato TikTok

Mark Zuckerberg ha recentemente parlato delle sfide che Meta sta affrontando, evidenziando come la sottovalutazione iniziale di TikTok come semplice piattaforma di intrattenimento abbia compromesso la capacità dell’azienda di anticipare l’importanza dello scambio di video nelle chat private, una funzione chiave nelle app come WhatsApp e Instagram. Ha riconosciuto che non si sono resi conto dell’ampio scambio di contenuti di TikTok in queste piattaforme.

La situazione è complicata dall’emergere di DeepSeek, una startup di intelligenza artificiale con soluzioni performanti e a basso costo. Per affrontare questa nuova minaccia, Meta ha istituito quattro gruppi di lavoro di crisi per gestire le strategie della competizione. Zuckerberg ha esortato i suoi team a prepararsi per un periodo “intenso”, sottolineando l’importanza di apprendere dagli errori passati.

Zuckerberg ha anche toccato la questione di un potenziale divieto di TikTok negli Stati Uniti, dovuto a tensioni geopolitiche e a un ordine esecutivo del 2020 firmato da Donald Trump. Nonostante ciò, ha insistito sulla necessità di focalizzarsi sulle innovazioni interne, in particolare sugli assistenti virtuali alimentati da intelligenza artificiale, per migliorare l’esperienza su Facebook e Instagram. Ha avvertito i dipendenti dell’importanza di gestire efficacemente le piattaforme esistenti e i nuovi progetti, sottolineando che la mancanza di attenzione su entrambi i fronti potrebbe portare a un grave rischio per l’azienda.

Tra i segnali positivi, il successo di Threads, concorrente di X (ex Twitter), con un incremento di 20 milioni di registrazioni a dicembre, ha portato a un totale di 320 milioni di utenti attivi mensili.