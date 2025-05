Mark Zuckerberg: Evoluzione del Fondatore di Facebook

Mark Zuckerberg: Dalla nascita di Facebook a Meta

Mark Zuckerberg, nato il 14 maggio 1984 a White Plains, New York, ha mostrato sin da giovane un talento per la programmazione. Cresciuto in una famiglia benestante, ha sviluppato vari software, tra cui ZuckNet, un sistema di messaggistica per lo studio del padre. Si è laureato ad Harvard, dove ha creato il controverso Facemash, prima di lanciare nel 2004 TheFacebook.com insieme a compagni di università. In breve tempo, il social network ha raggiunto la fama globale, trasformandosi in Facebook. Zuckerberg ha abbandonato Harvard per dedicarsi completamente alla sua impresa, resistendo a offerte miliardarie da aziende come Yahoo! e MTV.

Con Facebook, la sua influenza è cresciuta vertiginosamente, ma non senza controversie, come le accuse dei gemelli Winklevoss riguardo all’idea di HarvardConnection. A soli 24 anni, Zuckerberg era già miliardario.

Negli anni 2010, ha avviato un attivismo politico, sostenendo riforme come l’immigrazione. Tuttavia, problemi come il coinvolgimento nella disinformazione politica e lo scandalo Cambridge Analytica nel 2018 hanno sollevato interrogativi etici sulla gestione dei dati.

Nel 2021, dopo il rebranding a Meta Platforms, Zuckerberg ha tentato di spostare l’attenzione verso il metaverso, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Nel 2023, ha riequilibrato la strategia puntando sull’intelligenza artificiale generativa, annunciando un investimento di 60 miliardi di dollari nel settore.

Dopo la rielezione di Donald Trump nel 2024, Zuckerberg ha abbandonato il fact-checking, promuovendo la libertà di espressione. Ad oggi, Meta punta a diventare leader nell’AI, mirando a costruire un data center in Louisiana e a sviluppare modelli AI open source.

