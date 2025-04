Mark Samson: l’inquietante confessione dell’ex compagno di classe del presunto assassino di Ilaria Sula

Mark Samson, un ventitreenne, è sospettato di aver ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula, il cui corpo è stato trovato in una valigia in un dirupo a Poli, vicino Roma. Un ex compagno di scuola ha dichiarato che Samson ha mostrato comportamenti problematici nel corso degli anni, definendolo come qualcuno che “ha sempre avuto qualcosa che non andava”, ma precisando di non ritenere si trattasse di un problema mentale. Visse con i genitori nel quartiere di Furio Camillo e le indagini indicano che l’omicidio è avvenuto nell’abitazione di Samson la sera stessa della scomparsa di Ilaria, il 25 marzo.

Il corpo di Ilaria, studentessa di 22 anni, è stato ritrovato dopo che la sua famiglia aveva allertato le autorità per la sua scomparsa. Samson è stato interrogato e, dopo iniziali resistenze, avrebbe confessato l’omicidio, affermando di averla uccisa con un coltello. Dopo averla uccisa, avrebbe nascosto il corpo in una valigia e abbandonato il tutto nei campi di Poli. Durante l’interrogatorio, ha anche indicato il punto esatto in cui si trovava il cadavere.

Inoltre, per depistare le indagini, avrebbe utilizzato il telefono di Ilaria per inviare messaggi sui social e fingere di cercarla nell’appartamento in cui lei viveva. Un vicino ha descritto Samson come un “bambolotto”, notando che in passato sembrava un ragazzo gentile e affettuoso, evidenziando la sua relazione con Ilaria come affiatata, lasciando così molti a chiedersi come sia degenerata la situazione.