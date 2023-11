Mark Ronson remixa Mina, Cristiano Malgioglio dice la sua e svela un aneddoto

Mark Ronson è uno dei produttori più famosi al mondo (vi dice niente Uptown Funk di Bruno Mars?) e di recente ha fatto sua anche Ancora Ancora Ancora di Mina, brano scritto da Cristiano Malgioglio nel 1978.



Il remix di Mina è stato usato anche da Gucci durante la chiusura della sua ultima sfilata e Cristiano Malgioglio, fra le pagine di TV Sorrisi & Canzoni, ha detto la sua a riguardo.

Un remix approvato.

Cristiano Malgioglio ha poi svelato il processo creato che lo ha portato a scrivere Ancora Ancora Ancora.

“In quel periodo io avevo scritto un brano per Mina che mi sembrava perfetto. […] la canzone si intitolava “Io ti amo da allora” […] Peccato che a Mina non piacesse: “Fattelo fritto!” mi disse. Desiderava qualcosa di molto più sensuale […] Quindi mi diede 24 ore di tempo per portarle un testo nuovo. Sono tornato a casa disperato per la sua bocciatura, per quel rifiuto. Ricordo che mi misi a piangere. Non sapevo proprio da che parte cominciare. Ero chiuso in cucina, a mangiare grissini e parmigiano, mi sembrava di non avere più idee. E invece a un certo punto suonò il telefono, io all’inizio non volevo rispondere, perché poteva essere una delle mie amiche cantanti famose che rompeva le scatole”.