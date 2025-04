MARK PRITCHARD & THOM YORKE – ‘Storie Sussurrate’ al Cinema

Dopo l’annuncio del debutto dell’album collaborativo “Tall Tales”, in uscita il 9 maggio, il produttore Mark Pritchard e Thom Yorke, frontman dei The Smile e Radiohead, hanno svelato i dettagli di un evento cinematografico previsto per l’8 maggio. Tall Tales è più di un ascolto: rappresenta un’esperienza audiovisiva innovativa, che unisce musica e immagine in un dialogo continuo. Il film è diretto da Jonathan Zawada, artista visivo di fama internazionale, terzo membro del progetto. Zawada è noto per il suo stile che mescola elementi analogici e digitali, natura e tecnologia, sognoi e distopia.

Il film e l’album sono stati creati in parallelo, offrendo due lati di una tensione creativa comune. Le immagini spaziano da paesaggi naturali a scenari brutalisti, mentre i testi di Yorke riflettono inquietudini contemporanee, accompagnati dalle composizioni complesse di Pritchard. Durante il lockdown, Yorke ha ricevuto un Mp3 pieno di idee da Pritchard, che lo ha ispirato a intraprendere questo progetto, definito da lui stesso fondamentale.

La proiezione in Italia avrà luogo al Cinema Godard della Fondazione Prada a Milano e offrirà un’opportunità unica di ascoltare l’album in anteprima. I partecipanti riceveranno una zine esclusiva curata da Zawada, contenente testi e materiali inediti. L’album sarà disponibile in vari formati, tra cui digitale, 2LP standard, edizioni limitate e CD. La tracklist include dodici brani, che esplorano temi di ambient, elettronica e spoken word, evidenziando l’approccio narrativo e sperimentale di Yorke.