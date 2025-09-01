Mark Kerr e Dwayne Johnson protagonisti a Venezia 82

Benny Safdie dirige un biopic su Mark Kerr, ex campione di UFC, interpretato da Dwayne Johnson, presentato all’82° Mostra del Cinema di Venezia. Il film narra il percorso di Kerr dal suo debutto nell’UFC al suo trasferimento in Giappone per competere nella prestigiosa lega di MMA, la Pride. Questa fase della vita del lottatore è contraddistinta da una lotta contro la dipendenza da antidolorifici e oppiacei, così come da difficoltà relazionali con la compagna Dawn, interpretata da Emily Blunt.

Il ritratto di Kerr è evocativo e quasi agiografico: compie errori ma è sostanzialmente buono; prova dolore, ma non è mai veramente scalfito da esso; si arrabbia con la compagna, ma viene sempre perdonato. Dwayne Johnson mostra una sorprendente espressività, convincente sia nei momenti di rabbia che in quelli più leggeri. Tuttavia, la sua interpretazione, pur solida, non riesce a dare vita a un personaggio che appare piuttosto stereotipato.

I combattimenti, elemento centrale del film, non sono presentati in modo avvincente: la violenza è contenuta e l’insieme risulta un lavoro ben fatto, ma privo di energia.

Il principale problema della pellicola è l’indulgenza del regista nei confronti del protagonista. Questa edulcorazione delle tematiche affrontate riduce il potenziale drammatico, che avrebbe potuto offrire spunti interessanti. Dopo i successi di “Good Time” e “Diamanti Grezzi”, le aspettative per questo progetto erano alte, ma la messa in scena manca di intuizioni artistiche significative e la sceneggiatura presenta un andamento privo di reali colpi di scena, sacrificando la verosimiglianza a favore di figure caricaturali senza evoluzione.