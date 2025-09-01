29 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Spettacolo

Mark Kerr e Dwayne Johnson protagonisti a Venezia 82

Da StraNotizie
NEWS

Benny Safdie dirige un biopic su Mark Kerr, ex campione di UFC, interpretato da Dwayne Johnson, presentato all’82° Mostra del Cinema di Venezia. Il film narra il percorso di Kerr dal suo debutto nell’UFC al suo trasferimento in Giappone per competere nella prestigiosa lega di MMA, la Pride. Questa fase della vita del lottatore è contraddistinta da una lotta contro la dipendenza da antidolorifici e oppiacei, così come da difficoltà relazionali con la compagna Dawn, interpretata da Emily Blunt.

Il ritratto di Kerr è evocativo e quasi agiografico: compie errori ma è sostanzialmente buono; prova dolore, ma non è mai veramente scalfito da esso; si arrabbia con la compagna, ma viene sempre perdonato. Dwayne Johnson mostra una sorprendente espressività, convincente sia nei momenti di rabbia che in quelli più leggeri. Tuttavia, la sua interpretazione, pur solida, non riesce a dare vita a un personaggio che appare piuttosto stereotipato.

I combattimenti, elemento centrale del film, non sono presentati in modo avvincente: la violenza è contenuta e l’insieme risulta un lavoro ben fatto, ma privo di energia.

Il principale problema della pellicola è l’indulgenza del regista nei confronti del protagonista. Questa edulcorazione delle tematiche affrontate riduce il potenziale drammatico, che avrebbe potuto offrire spunti interessanti. Dopo i successi di “Good Time” e “Diamanti Grezzi”, le aspettative per questo progetto erano alte, ma la messa in scena manca di intuizioni artistiche significative e la sceneggiatura presenta un andamento privo di reali colpi di scena, sacrificando la verosimiglianza a favore di figure caricaturali senza evoluzione.

Articolo precedente
Furto e spionaggio tra xAI e OpenAI: il caso di un ingegnere
Articolo successivo
Montagnaterapia in Sardegna: un cammino per la salute mentale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.