Mark Carney: L’alternativa canadese a Trump

Dalle banche alla politica, Mark Carney ha catturato l’attenzione degli elettori canadesi. Il premier liberale affronta le minacce del Presidente americano e promette di “costruire l’economia più forte del G7”. Carney ha un ruolo significativo, esprimendo determinazione nel rispondere alle sfide del commercio e a mantenere il rispetto. La sua leadership si distingue in un contesto difficile, mentre continua a seguire strategie mirate per rafforzare il Canada. Resta in contatto con noi attraverso vari canali, tra cui YouTube e Spotify, per ulteriori aggiornamenti e contenuti esclusivi.