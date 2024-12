Marito e moglie si suicidano a Orbassano, due anni fa il suicidio della figlia

Due coniugi di Orbassano, in provincia di Torino, hanno deciso di togliersi la vita insieme, non riuscendo a sopportare il dolore per la perdita della loro figlia di 28 anni, avvenuta due anni fa. L’uomo, di 64 anni, era un medico, mentre la moglie, di 59 anni, era una farmacista. La coppia aveva raccontato il proprio dramma a un quotidiano locale, l’Eco del Chisone, rivelando che la figlia si era suicidata a causa di un trauma infantile, derivante da abusi di cui nessuno era a conoscenza. Questi eventi erano emersi quando la giovane, poco più che ventenne, aveva cominciato a soffrire di ansia e attacchi di panico.

Dopo aver condiviso la loro storia, i coniugi sono stati trovati nel garage della loro abitazione, in gravi condizioni ma ancora vivi. La moglie è deceduta in ospedale dopo pochi giorni di ricovero, mentre il marito è morto il 23 dicembre. Questa tragedia ha profondamente colpito la comunità locale. La sindaca di Orbassano, Cinzia Bosso, ha commemorato la famiglia sui social con una foto di tre candele accese e un messaggio di cordoglio: “Possiate ora riposare in pace tutti e tre insieme, a noi resterà per sempre il vostro ricordo”. Anche la farmacia dove lavorava la donna ha reso omaggio alla coppia, pubblicando una foto con la figlia e scrivendo: “Adesso sono tutti e tre assieme. Ciao Ale”.

La storia della famiglia ha suscitato una forte emozione tra i cittadini, evidenziando il tema del dolore e della salute mentale. La comunità si è unita nel ricordo della giovane e dei suoi genitori, che hanno visto la loro vita segnata da un dolore insopportabile. Le circostanze della loro morte hanno aperto un dibattito sulla necessità di sostenere le famiglie in difficoltà e di affrontare con maggiore serietà i temi legati alla salute mentale, in particolare in situazioni di trauma e perdita. La tragedia di Orbassano rimarrà impressa nella memoria dei concittadini, rappresentando una dolorosa lezione sull’importanza del supporto e della comprensione in momenti di crisi.