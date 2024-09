“Marito e moglie” Fiori d’arancio per la famosa, ha pronunciato il fatidico sì

Martina Luciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha trovato la felicità tre anni fa con Fabio, culminata in un matrimonio da sogno. Settembre, notoriamente ricco di celebrazioni, ha visto l’ex protagonista del popolare dating show di Maria De Filippi convolare a nozze in una cerimonia elegante e tradizionale.

L’abito bianco con coroncina e velo indossato da Martina ha incantato gli invitati, mentre Fabio ha optato per un completo nero con papillon. La coppia ha voluto coronare il loro amore, in una relazione che dura da diversi anni. La notizia è stata confermata anche dal portale ‘Today’.

Martina aveva esordito nel programma nel 2010, corteggiando il tronista Giorgio Alfieri. La loro storia, iniziata sotto le luci dei riflettori, ha dato vita a una figlia, Asia, attualmente 15enne. Dopo la separazione, Alfieri ha descritto i loro rapporti come sereni, evidenziando la tranquillità con cui gestiscono la genitorialità. Ha dichiarato che Asia non è interessata al mondo della televisione, esprimendo il suo parere a riguardo.

Dopo la fine della relazione con Giorgio, Martina ha intrapreso un’altra storia con Patrizio Pascucci, da cui è nato il suo secondo figlio, Mattia, nel 2018. Tuttavia, anche questa relazione si è conclusa. Fortunatamente, tre anni fa, Martina ha incontrato Fabio, con il quale ha trovato la serenità e ha deciso di suggellare il loro amore con le nozze.

In attesa del grande giorno, Martina ha festeggiato il suo addio al nubilato a Milano Marittima, dove ha goduto di un weekend spensierato insieme alle amiche, all’insegna del divertimento notturno.

Le nozze di Martina rappresentano non solo un evento significativo per lei, ma anche un momento di grande gioia per i fan del programma. Con il ritorno di Uomini e Donne in televisione, questo annuncio ha aggiunto un tocco di emozione e celebrazione, sottolineando quanto possa essere profonda l’esperienza di amore nata tra le telecamere. Il matrimonio di Martina e Fabio celebra un nuovo capitolo di felicità e speranza, ognuno arricchito dall’amore e dalla famiglia che hanno costruito.