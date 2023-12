Marito chiede alla moglie di restituire il cucciolo adottato: come è finita

Cosa succede quando un marito chiede alla moglie di restituire un cucciolo adottato? Il video virale su TikTok svela come è finita.

A volte basta un colpo di fulmine, altre volte serve pazienza. Quando si adotta un quattro zampe, non tutta la famiglia potrebbe ritrovarsi d’accordo con quella decisione per diversi motivi. Prendersi cura di un cane, infatti, è un compito a tempo pieno in quanto ha bisogno di cure e amore ogni giorno. Ben consapevoli dell’impegno che comporta certe persone preferiscono evitare tale “fardello”.

Marito non vuole cani in casa e chiede di restituire il cucciolo – VIDEO

Un marito si è ritrovato davanti all’ardua decisione di dire alla moglie di restituire il cucciolo appena adottato. Se in un primo momento la decisione sembrava ferma, con il passare dei giorni qualcosa è cambiato.

Ci sono voluti tre giorni prima che il marito rinunciasse all’idea di restituire l’animale. Alla fine si è talmente tanto affezionato alla nuova arrivata che perfino la cucciola ha decretato che la pancia dell’uomo fosse la cosa più comoda del mondo. Il suo nome è Belinha ed è arrivata in famiglia grazie ad un’amica della figlia undicenne della coppia.

La giovane stava per partire per un’altra città, perciò mamma Maria e figlia si sono recate a casa dell’amica per salutarla. Tra l’affetto e i saluti del momento, c’è avuto tempo di scambiarsi alcuni regali. Mentre la figlia della coppia ha regalato all’amica una scatola piena di leccornie, quest’ultima le ha regalato un cucciolo di cane.

Non si sa perché le abbia regalato proprio un cucciolo, ma mamma e figlia non potevano rifiutare. Ancora inconsapevoli della reazione del padre e marito, le due hanno portato il cucciolo a casa. La paura di essere cacciate di casa era nell’aria, ma una piccola speranza c’era ancora.

Naturalmente l’uomo non ha cacciato la famiglia da casa, ma la sua reazione quando è entrato nel garage e ha incontrato la cucciola non è stata delle migliori. “Non l’hai presa tu, vero? Restituiscilo“, dice il marito incredulo di fronte alla piccola creatura che girovaga tra le sue gambe. Il suo scontento e la sua indignazione sono palpabili e si possono notare dal video.

La donna, tuttavia, non ha ceduto alla richiesta del marito e ha deciso ostinatamente di tenere la cucciola. Non poteva fare scelta migliore perché dopo tre giorni di convivenza, l’uomo non ha più saputo resistere al suo fascino, alle sue coccole e al suo carisma.

@luu_ciene #cachorrosdotiktok #viralatas #dog ♬ som original – Marialuciene Silva

Il video che Maria ha condiviso sul suo profilo TikTok il 9 dicembre, mostra l’incredibile cambiamento dell’uomo e il rapporto tra i due. Il prima e il dopo di questa relazione di ha conquistato migliaia e migliaia di utenti.