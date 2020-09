Patrimonio di 28 miliardi di euro

E’ il calciatore più pagato del mondo e giocherà in Portogallo. Non è Cristiano Ronaldo, ma Faiq Bolkiah, 22enne nipote del sultano del Brunei, che ha appena firmato con il Maritimo, club della prima divisione lusitana con sede a Funchal, proprio l’isola che ha dato i natali a CR7.

Faiq è un’ala destra, cresciuto calcisticamente in Inghilterra: ha giocato con le giovanili di Chelsea e Arsenal e nella passata stagione era tesserato con l’under 23 del Leicester (appena 5 presenze). In questo campionato giocherà in Portogallo, il suo acquisto da parte del Maritimo probabilmente non impensierirà Benfica, Porto e Sporting Lisbona, tuttavia è destinato a far notizia. Bolkiah è infatti in assoluto il calciatore più ricco del mondo: il patrimonio familiare ammonta a circa 28 miliardi di euro, cifre astronomiche anche per i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Il padre Jefri e lo zio Hassanal, rispettivamente principe e sultano del Brunei, in passato hanno pagato profumatamente stelle della musica come Michael Jackson e Whitney Houston per farli esibire ai propri compleanni. ”E’ il posto migliore per proseguire la mia carriera”, le parole di Faiq che vanta anche 6 presenze e un gol con la maglia della propria nazionale, attualmente n. 191 del ranking Fifa.

I colleghi più pagati

Difficilmente vincerà un Pallone d’oro, tuttavia Bolkiah non ha rivali nella classifica dei calciatori più ricchi. I suoi colleghi “paperoni” sono ovviamente Messi e Cristiano Ronaldo. Tra stipendio, bonus e sponsor il campione argentino percepisce circa 121 milioni di dollari all’anno, davanti ai 117 di CR7 e ai 96 di Neymar. Seguono Mbappe (78), Salah (37) e Pogba (34). Tutti però rigorosamente dietro al nipote del sultano.