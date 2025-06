Marita Comi: la vita dopo la condanna del marito Bossetti

Marita Comi è la moglie di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Yara, una ginnasta tredicenne, scomparve il 26 novembre 2010 e il suo corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011. Bossetti si è sempre dichiarato innocente, sostenuto da Marita, madre dei suoi tre figli, che abita ancora nella loro casa a Mapello.

Dopo l’arresto di Bossetti, Marita, inizialmente casalinga, ha dovuto cercare lavoro come addetta alle pulizie per mantenere la famiglia. La sua vita, come quella del marito, è stata stravolta dal caso, attirando l’attenzione dei media. Nel 2023, suo fratello Agostino ha dichiarato che Marita spera in una vita normale, sottolineando le difficoltà nel vivere sotto i riflettori.

Un’intervista esclusiva a Bossetti avverrà nel nuovo programma “Belve Crime” di Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. La puntata, che include anche altri ospiti e discussioni sui principali casi di cronaca nera, porterà l’attenzione sul caso di Yara, che continua a suscitare emozioni e interrogativi nel pubblico italiano.

