Marisol e Samu, coppia a sorpresa in Italia

È nata una coppia tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Marisol Castellanos e Samu Segreto. Una notizia che è inaspettata per molti fan del talent show di Maria De Filippi, poiché non c’è stato finora nessun tipo di segnale che facesse pensare a una love story tra questi due talentuosi ballerini. Marisol ha avuto in passato una relazione con Petit, un altro concorrente del programma, ma alla fine è tutto naufragato e la relazione è giunta al termine recentemente.

La ballerina ha deciso di voltare pagina proprio con Samu Segreto. La notizia della loro relazione è stata resa pubblica attraverso un post su Instagram, in cui Marisol ha condiviso un recap dell’inizio del nuovo anno, con una foto che la ritrae insieme a Samu. I due sono insieme di fronte allo specchio e lui le dà un bacio sulla guancia.

Nessuno avrebbe detto che sarebbe nata questa relazione, poiché Marisol e Samu non hanno partecipato alla stessa edizione di Amici. Samu ha partecipato alla stagione precedente a quella dove la ballerina ha trionfato nella categoria ballo. Dopo il programma, Samu è arrivato sul grande schermo con Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello, riscuotendo un enorme successo. Intanto, continua a vivere della sua più grande passione, la danza, probabilmente è stato questo a unire inizialmente i due ballerini. Samu ha confermato i suoi sentimenti commentando: “I’m in love”.