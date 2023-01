Marisela Federici, scontro in tv con Mara Venier: “Non piangere. Mi fa orrore! Non dici la verità”

Anche oggi Alberto Matano a La Vita in Diretta si è occupato della scomparsa di Gina Lollobrigida. In studio tra gli opinionisti c’era anche Marisela Federici. Parlando di Andrea Piazzolla (l’uomo che si è preso cura di Gina per più di 13 anni e che è stato più di un figlio per lei), la nobildonna ha detto: “Io trovo tristissimo tutto questo, queste dipendenze. Era una donna sola e la solitudine è doppia a quell’età. Alla sua età per paura della solitudine tu sei dipendente psicologicamente e lei non riusciva a vivere senza di lui. La vera verità di questa tragicommedia la sanno i protagonisti. Io conosco l’altro lato della medaglia rispetto ad Andrea“.

Marisela Federici e lo scontro con Mara Venier: “Non ti mettere a piangere!”

Mara Venier ha chiamato in diretta ed ha criticato l’atteggiamento di Marisela Federici: “Non capisco e vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici. Lei parla di situazione tragicomica. Vedi mia cara qui di comico in questa storia non c’è niente. Forse fa ridere solo a te che vedo che stai ridendo. Non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gine. Perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il suo dolore e quando Gina da me nell’ultima intervista diceva ‘vorrei morire in pace…’”

L’opinionista l’ha interrotta: “Si ma non ti mettere a piangere“. Mara allora è sbottata: “Non piango manco per niente! Mi fa orrore il tuo cinismo, mi fa orrore cara Marisela Federici. Non sai la verità. Ma tu che ne sai de verità e di dolore e sofferenza. Che ne sai di Gina. E che ne sai di come Andrea è stato vicino a lei in questi anni?! Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione“.

La Federici ha continuato a provocare: “Io non capisco come mai ti devi così eccitare per parlare. E poi stare vicino a una persona è diverso da averla ospite in tv. Io ti ho sentita carissima Mara nei pranzi dove Gina parlava. E non mi deve insultare. Ce l’avete con me perché dico la verità? Tu non devi trattarmi così“.

E alla fine la Venier ha deciso di salutare e attaccare il telefono: “Ma quando mai? Tu non ci sei mai stata! Ma ti prego, ma cosa stai dicendo?! Ciao a tutti ciao basta“.

