Marisa Laurito oggi ha rilasciato una lunghissima intervista al portale de Il Fatto Quotidiano ed ha commentato (in maniera polemica) la tv d’oggi.

“La tv di oggi è scadente. Ci sono poche idee, non c’è la voglia di azzardare come negli anni ’80 e ’90. Si lavorava, si provava, s’ideavano cose che restavano nel tempo. Oggi è tutto cotto e mangiato. Non mi ci trovo più. Mi chiedono spesso: quando ritorni in tv?. Rispondo: appena mi offrono qualcosa. In realtà mi offrono un sacco di cose che non m’interessano. A cominciare dai reality. Tutti e in tutte le forme, da opinionista a concorrente”.

Marisa Laurito – che era in lizza per prender parte anche della prima (ed unica?) edizione di Amici Celebrities – ha poi svelato come mai ha detto NO a Maria De Filippi.

“Perché non mi piace la modalità della gara, la trovo irritante. Sono una professionista: un conto è fare spettacolo, un altro è gareggiare. E poi detesto il brivido blu di suspense per capire chi ha vinto: lo trovo stupido”.

Un discorso che avrebbe anche senso ma che stride un po’ con un’altra partecipazione di Marisa Laurito ad un programma della Rai. Sto parlando di Ballando con le Stelle che – proprio come Amici Celebrities – è una gara e c’è il brivido della suspense per capire chi ha vinto.

Che abbia forse cambiato idea nel corso di questi anni?