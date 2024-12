Mariotto torna e teme di lasciare Ballando: ‘Chiedete a Milly’

Guillermo Mariotto ha spiegato il motivo del suo abbandono durante la puntata di Ballando con le Stelle, avvenuto a metà trasmissione. In un’intervista all’Adnkronos, ha affermato che non si è trattato di una fuga, ma di un’emergenza relativa alla sua maison di moda, Gattinoni. Questa emergenza è stata scatenata da un malore della sarta principale, che lo ha costretto a lasciare il programma per assicurarsi che gli abiti destinati a un matrimonio in Arabia Saudita fossero pronti. Mariotto, che è parte della giuria del programma sin dalla sua prima edizione nel 2005, ha voluto sottolineare il suo attaccamento alla trasmissione, dichiarando di non aver mai saltato un episodio, nemmeno in situazioni complicate come la febbre.

Durante la puntata, la sua improvvisa assenza ha sollevato molte domande e speculazioni. Alcuni inizialmente hanno ipotizzato un malessere fisico dovuto allo stress. Tuttavia, Mariotto ha chiarito che l’emergenza a cui ha dovuto rispondere era legata esclusivamente al lavoro. Ha raccontato di aver dovuto recarsi rapidamente alla sua maison per coordinare la produzione di abiti per una commissione di notevole importanza.

Dopo quanto accaduto, Mariotto ha avuto uno scambio di messaggi con Giancarlo De Andreis, capo autore di Ballando, condividendo una canzone significativa per lui. Ha invitato a chiedere a Milly Carlucci, la conduttrice del programma, se vorrà ancora la sua presenza nella giuria. Al momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Carlucci riguardo all’eventuale futuro di Mariotto nel programma. Il stilista sarà comunque ospite nel programma Da noi… A ruota libera nel fine settimana successivo.

In conclusione, Mariotto ha espresso la sua volontà di continuare a partecipare se richiesto, evidenziando il suo impegno e la sua passione per il programma che lo ha visto protagonista per anni, lasciando intendere che la sua assenza non rientra nelle sue abitudini professionali.