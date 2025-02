Mariotto sulla lite tra due conduttori: “Lei furiosa, urla nei camerini”

A distanza di due mesi dalla sua uscita da “Ballando Con le Stelle”, Guillermo Mariotto è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove ha rivelato dettagli su una famosa lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi durante Miss Italia 2007. Mariotto ha spiegato che Loretta era visibilmente arrabbiata sia sul palco che dietro le quinte, e sosteneva di avere ragione. Tuttavia, Mariotto ha dichiarato di schierarsi con Mike Bongiorno.

Secondo Mariotto, la tensione era palpabile: “Io quella sera c’ero e ricordo tutto. Per via di uno sponsor, Miss Italia si aprì con Mike e Fiorello, il che scatenò la furia di Loretta e anche di suo marito. Era furiosa già prima di scendere le scale e lo rimase per tutta la giornata”. Ha descritto l’atmosfera tesa con “strilli e urla” nei camerini, sottolineando che la situazione era grave e fomentata dai retroscena.

Mariotto ha anche menzionato un altro momento controverso legato al “lato B” delle concorrenti: “Ho chiesto come si potesse votare se le donne non si vedevano da dietro”. In quella occasione, Mike ha gestito bene la situazione, rispondendo in modo ponderato. Mariotto ha concluso affermando che la lite rimarrà memorabile nel tempo, e si è dichiarato nettamente a favore di Bongiorno, elogiando la sua capacità di gestire situazioni difficili in diretta.