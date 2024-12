Mariotto sotto accusa: la senatrice FdI Susanna Campione lo accusa di molestie su un ballerino

La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, ha accusato Guillermo Mariotto di molestie nei confronti di un ballerino durante la trasmissione “Ballando con le stelle”. L’accusa è stata formulata in Commissione Giustizia, denunciando che Mariotto avrebbe toccato “le parti intime” di un danzatore.

La parlamentare ha fatto riferimento a un video del backstage trasmesso sui social, in cui Mariotto si sarebbe avvicinato a un ballerino nel tentativo di interagire con Amanda Lear. Nelle immagini, sembra che alla ricerca della mano della showgirl, sfiori involontariamente le parti intime del giovane, che appare visibilmente imbarazzato e cerca di allontanarsi. Campione ha ritenuto il gesto una “vera e propria molestia sul luogo di lavoro”, sottolineando che nessuno sembra aver stigmatizzato l’azione.

L’esponente di FdI ha ricordato che, in circostanze analoghe, Memo Remigi fu allontanato da un programma televisivo dopo aver maltrattato la cantante Jessica Morlacchi. Campione ha chiarito che le molestie, in particolare sul posto di lavoro, sono un reato grave e ha rivelato di lavorare a una proposta di legge per introdurre misure più severe per queste condotte. La proposta è attualmente esaminata dalle Commissioni lavoro e giustizia.

Il clima attorno a Mariotto si è intensificato ulteriormente durante la diretta del 30 novembre, quando ha abbandonato lo studio in un momento di concitato stupore tra il pubblico e la presentatrice Milly Carlucci. In seguito, Mariotto ha spiegato che la sua uscita non era dovuta a un malore, ma a motivi legati alla sua attività come direttore della maison di moda Gattinoni.

Questa vicenda mostra la complessità delle dinamiche all’interno del mondo dello spettacolo italiano, dove comportamenti considerati inaccettabili possono essere messi in discussione pubblicamente, sollevando interrogativi anche sulla cultura del lavoro e sul rispetto reciproco in ambito professionale. La richiesta della senatrice per una legislazione più rigorosa potrebbe aprire la strada a cambiamenti significativi nel trattamento delle molestie nel settore.