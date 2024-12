Mariotto sotto accusa: il dramma della fuga da Ballando

Il noto giudice di “Ballando con le stelle”, Guillermo Mariotto, è recentemente balzato agli onori della cronaca per la sua assenza durante la finale del programma e per le accuse di molestie. In un’intervista a “Diva e Donna”, Mariotto ha fornito chiarimenti sulla sua assenza, spiegando che era dovuta a impegni lavorativi con la maison Gattinoni, in particolare per la preparazione di abiti per un matrimonio reale in Arabia Saudita. Mariotto ha sottolineato di aver dovuto richiamare il suo team per completare il lavoro durante la notte, giustificando così la sua mancanza al programma. La sua assenza ha però sollevato polemiche, tanto che la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta.

In merito alle accuse di molestie, legate a un episodio che coinvolgeva un ballerino ospite, Mariotto ha definito la situazione un “incidente” e ha minimizzato l’accaduto, affermando di non essersi reso conto di quanto successo e giudicando esagerato il clamore mediatico generato dalla vicenda. Ha cercato di mettere fine alle speculazioni, sottolineando che non c’era nulla di cui preoccuparsi.

Una delle scene più chiacchierate è stata la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, avvenuta in circostanze particolari all’aeroporto di Roma. Mariotto ha spiegato che, tornato da Riad dopo un intenso periodo lavorativo, non era al corrente di essere al centro di un “caso”. La situazione ha preso una piega inaspettata quando, durante l’intervista, il Tapiro è stato distrutto, evento a cui Mariotto ha attribuito la responsabilità all’insistenza di Staffelli, definito “maleducato e insolente”.

Mariotto ha espresso sorpresa per l’ampiezza della copertura mediatica riguardo alle sue vicende, e nonostante le critiche ricevute, è determinato a continuare il suo percorso professionale. Con la sua consueta verve, ha cercato di spiegare e chiarire i fatti, mirando a voltare pagina su un periodo difficile della sua carriera.