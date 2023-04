Mariotto: "Nell'uovo un'unica sorpresa, finisca il massacro tra russi e ucraini"

“Non è tempo di doni, soprattutto all’interno delle uova di Pasqua, ma se potessi esprimere un desiderio vorrei che il conflitto tra russi e ucraini possa al più presto terminare. Troppa sofferenza, soprattutto tra i cittadini, le donne, i bambini, tra le giovani reclute ignare mandate al massacro”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos lo stilista e volto noto della tv Guillermo Mariotto.

Ed aggiunge: “Ormai questa guerra sembra non interessare più a nessuno almeno che non ci siano azioni clamorose. La Russia avrebbe dovuto vincere dopo pochi mesi, dall’inizio del conflitto, e sbaragliare l’Ucraina. Così non è stato – prosegue Mariotto – Una spina nel fianco per entrambi i Paesi”.