Mariotto minimizza la sua fuga da Ballando: “Un pandemonio per cinque balletti non valutati”

Il caso di Guillermo Mariotto a “Ballando con le Stelle” ha suscitato un ampio dibattito mediatico nelle ultime settimane a causa della sua improvvisa assenza. Intervistato da Diva & Donna, Mariotto ha minimizzato la situazione, definendo la sua fuga con il boa giallo come un’esagerazione. Ha spiegato di essere giudice dello show dal 2005 e di essersi perso solo cinque balli in tutti questi anni, sottolineando che il pandemonio successivo alla sua assenza fosse fuori posto.

La sua giustificazione per l’assenza riguarda impegni lavorativi urgenti: “Dovevo salvare il lavoro di sei mesi della maison Gattinoni”, ha affermato. Il sabato in cui è avvenuta la sua fuga, Mariotto doveva partire per Riad il lunedì successivo per un matrimonio importante per cui erano stati preparati gli abiti di diverse principesse. Un’improvvisa emergenza si era presentata quando una coordinatrice della maison era svenuta, bloccando la produzione. “Ho richiamato tutti e abbiamo ripreso a lavorare alle sei di domenica mattina”, ha spiegato, giustificando così la sua assenza dalla finale.

Durante il suo intervento, ha anche accennato a una lunga giornata di lavoro la domenica, sentendosene obbligato a chiedere scusa alla conduttrice Milly Carlucci per il disagio causato. Mariotto ha anche affrontato le accuse riguardanti una presunta molestia nei confronti di un ballerino, negando ogni accusa e definendo l’episodio come un “incidente”. Ha dichiarato di non averne nemmeno preso coscienza e ha descritto l’accaduto come un malinteso.

Infine, ha commentato l’incontro con Valerio Staffelli, noto per le sue consegne del Tapiro. Mariotto ha raccontato che stava tornando da Riad, affetto da una sciatica acuta e utilizzando una sedia a rotelle, e di non essere a conoscenza del “caso Mariotto”. Ha descritto come il Tapiro sia stato lanciato e si sia distrutto, affermando di non essere stato lui a causarne la rottura, ma di aver trovato Staffelli scortese e invadente. La sua assenza dalla finale ha suscitato un senso di dispiacere tra il pubblico.